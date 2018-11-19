Droneların Gözünden Yarış Heyecanı

Tüm dünyada hızla yayılan drone yarışlarının Türkiye'deki temsilcilerinden Tech Drone League'in (TDL) 2'nci etap yarışları Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İlk gün sıralama turlarında yeteneklerini sergileyen drone pilotları ikinci gün ise dereceye girmek için yarıştı.

Tüm dünyada Formula 1'e rakip olarak gösterilen drone yarışları hızla yayılırken, Tech Drone League ile Lifecell güçlerini uzun soluklu ve sürdürülebilir projeler için birleştirdi. Bu kapsamda Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsünde düzenlenen Lifecell Tech Drone League 2'nci etap yarışlarında pilotlar quad droneları, FPV (First PersonView) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşattı. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. İlk gün sıralama turu için yarışan pilotlar ikinci gün ise birincilik için mücadele etti. Drone liginin ikinci etap yarışlarında birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira yüklü Paycell kartlar hediye edildi.

HEDEF 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Bu alanda daha fazla genç yetiştirmeyi ve onlara teknolojiyi aşılamak istediklerini söyleyen TDL kurucularından Can Tayfun, "1 ay boyunca 5 farklı üniversite gezdik. Oralarda aşağı yukarı 60 bin insana dokunduk. Bunların yüzde 10-15'ine drone kullandırdık, teknolojilerimizi gösterdik. Gençler çok ilgiliydi. Onların içinden yeni pilotlar çıkacağını düşünüyoruz. Hedefimiz gençleri yetiştirmek ve onlara teknoloji aşılamaktı. Burada ise içinde 12-13 farklı etkinlik barındıran bir drone festivali yapıyoruz. Bu sene hedefimiz 1 milyon insana dokunmuş olmak. Geçen sene 280 bin kişiye dokunmuştuk. Önümüzdeki sene hedefimiz çok daha büyük. 100'den fazla pilot ve 50'den fazla eğitmenle bir ordu yaratmak istiyoruz. Bu network bizim için çok değerli. Sadece drone değil kodlama ve robotik konusunda da biz bu çocuklara eğitim veriyoruz" diye konuştu.

"BU HOBİYE BAŞLANGIÇ NOKTAM ÖZGÜRLÜK "

TDL'nin yeni yarış pilotları arasında yer alan Halil Koçan, "Bu hobiye başlangıç noktam özgürlük. VR gözlüğü takıp uçmaya başladığınızda hiçbir şeyle iletişim kurmuyorsunuz, kopuyorsunuz. Kuşlar gibi özgürsünüz, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde havada uçabiliyorsunuz. O nedenle drone sporu benim çok ilgimi çekiyor. TDL olarak en büyük hedefimiz ise gençlere bu hobiyi daha fazla aşılamak ve teknolojiyi daha yakından tanıtmak. Bu tür aktivitelerle insanlara dronenun nasıl bir spor olduğunu tanıtmayı hedefliyoruz. Model atölyeleriyle, teknolojiyle onların gelişimine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

En hızlı pilotların yarıştığı etkinlikte izleyiciler de birçok teknolojik deneyim yaşadı ve workshoplara katıldı. İsteyen katılımcılar eğitmenler eşliğinde drone kullanma deneyimi de yaşadı. - İstanbul