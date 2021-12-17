Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yağış nedeniyle kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Cengiz Bingöl, Karlıova'da 6 ay boyunca karın etkili olduğunu belirterek, "Kış hayatı bizi mahvediyor. Ulaşım zorlaştığı için kış aylarında insanlar evlerine kapanıyor." dedi.

Esnaf Tuncay Karabulak da kar yağışıyla işlerinin aksadığını anlattı.

Yedisu ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçenin drone ile çekilen görüntülerinde, beyaz örtü ile kaplanan yerleşim yerleri ve sis bulutu arasında kalan dağlar görülüyor.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

 Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

 Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title