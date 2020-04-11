(DRONE) Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü. Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, yasağa uygun davrandığı gözlendi. Kaynak: AA