Drone yarışçıları TEKNOFEST'te yarışmak için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drone yarışçıları TEKNOFEST'te yarışmak için gün sayıyor

Drone yarışçıları TEKNOFEST'te yarışmak için gün sayıyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Dünyanın en iyi drone yarışçıları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, 23-26 Eylül'de Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) mücadele etmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en iyi drone yarışçıları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, 23-26 Eylül'de Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) mücadele etmeye hazırlanıyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana düzenlenen, Event Production Awards'da "dünyanın en iyi spor etkinliği" unvanını kazanan ve en hızlı pilotların yer aldığı "Drone Yarışı" STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde yapılıyor.

Geçen yıl Rumkale'de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun kıyasıya mücadele ettiği World Drone Cup'a bu yıl ise 32 ülkeden 32 sporcu katılacak. Türkiye adına yarışacak isim ise Türkiye Drone Şampiyonasının sonucunda belirlenecek. Başvuruları 20 Haziran'da sona erecek şampiyonada birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin TL olacak.

Meraklıları için çok önemli bir etkinlik olan World Drone Cup'ta pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı yarışma heyecan dolu görüntülere de sahne olacak.

Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST

Açıklamada yer alan ifadelere göre, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bir parçası olmak ve başvuruları gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Erdoğan: 'Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir.'
Erdoğan: "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir."
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Drone yarışçıları TEKNOFEST'te yarışmak için gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:45:39. #1.14#

title