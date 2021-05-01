DRONE - Vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyuyor
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DRONE - Vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyuyor

Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Bursa'da normal şartlarda yoğunluk yaşanan meydan, cadde ve yollar, sessizliğe büründü. Hüdavendigar Parkı, Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami, Kozahan ve Emir Sultan ile Kent meydanları gibi yerler boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

DRONE - Vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyuyor
DRONE - Vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyuyor
DRONE - Vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyuyor
DRONE - Vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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