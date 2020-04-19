DRONE-Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, ikinci günde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, ikinci günde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İstisna kapsamındakiler dışında vatandaşların sokakta olmasına izin vermeyen polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Polisler ekip araçlarıyla Van sokaklarını gezerek, ekip araçlarında megafonlardan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Vanlılara teşekkür etti.

Cadde ve sokaklardaki sakinliğin havadan görüntülendiği şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkış noktalarında da araçları durdurarak uygulama yapıyor.

Kaynak: AA