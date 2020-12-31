(DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
31.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:20
Çobanlı İskelesi (drone) Atakum Sahili (drone) Adnan Menderes Bulvarı (drone) SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Çobanlı İskelesi (drone)
Atakum Sahili (drone)
Adnan Menderes Bulvarı (drone) SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş