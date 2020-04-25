Drone'u görüp içeri kaçan çocuklar, Türk bayrağı ile geri döndü Drone'u görüp içeri kaçan çocuklar, Türk bayrağı ile geri döndü Şırnak'ın Uludere ilçesinde evlerinin balkonunda oynayan çocuklar, yanlarından geçen drone'u gördükten sonra içeri kaçtı Bir süre sonra tekrar balkona çıkan çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ile poz verdi Şırnak'ın...

Drone'u görüp içeri kaçan çocuklar, Türk bayrağı ile geri döndü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde evlerinin balkonunda oynayan çocuklar, yanlarından geçen drone'u gördükten sonra içeri kaçtı

Bir süre sonra tekrar balkona çıkan çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ile poz verdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar, yanlarından geçen drone'u görünce içeri kaçtı. Bir süre sonra tekrar gelen çocuklar açtıkları Türk bayrağı ile poz verdi.

Uludere ilçesinde akşam saatlerinde kadar kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ilginç bir an yaşandı. Uludere'de bir vatandaş, kutlamaları havadan çekmek için drone kaldırdı. Bu sırada bir evin balkonunda kutlamalara dahil olan çocuklar, drone'u görünce korkup içeri kaçtı. Aile bireylerinin drone'un ne olduğu belirtmeleri üzerine tekrar balkona çıkan çocuklar, açtıkları Türk bayrakları ile poz verip kutlamalarına kaldıkları yerden devam etti.

Kaynak: İHA