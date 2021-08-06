(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2)

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) envanterindeki ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla-Ören'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) envanterindeki ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla-Ören'e ulaştı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, KEGM, yangın tüpleri, hortumlar, pompalar ve zorlu şartlarda kullanıma uygun UNIMOG arazi araçları ve destek personeliyle orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde verilen mücadeleye destek sağlayacak.

Her türlü hava şartlarında ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan Nene Hatun, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'in operasyonel gücünü artırıyor.

Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen, 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4 bin 291 grostona sahip Nene Hatun, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde 6 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor.

4 adet 4 bin 500'er kilovatlık toplam 18 bin kilovatlık ana makine gücü ve 18 knot seyir hızı, 205 ton çeki gücü bulunan gemide, ilk yardım solunum destek hizmetleri verebilen ve 4 morg kabinli, 20 kişilik hastane yer alıyor.

Muğla-Ören'e ulaşan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor.

Gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan Nene Hatun gemisinde, 11 ton ağırlığına kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti yer alıyor. Gemi, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonuna sahip.

Bordalarındaki kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut.

Dinamik konumlandırma sistemi, hassas şekilde geminin konumunu sabitleyebilen, istendiği durumda bir metre gibi hassas miktarda enine, boyuna gemiyi hareket ettirebilen bir sistem olarak tanımlanıyor.

Gemide ayrıca akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için de köpük konsantre tankı bulunuyor.

Deniz üzerinde akaryakıt kirliliği olduğunda bunları toplama ve ayrıştırmaya yönelik bir sistem ve 1000 ton kapasiteli bir tank da gemide mevcut.

Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi olan Nene Hatun'da vardiyalı görev yapan 40'tan fazla personel bulunuyor.

(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2)
(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2)
(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2)
(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.'
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."
Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
'2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız' diyen federasyon başkanı geri adım attı: Bizimki sadece tavsiye kararı
"2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" diyen federasyon başkanı geri adım attı: Bizimki sadece tavsiye kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Muslera Caner Erkin Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(DRONE) Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:31:17. #1.15#

title