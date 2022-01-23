(DRONE) Testere Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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(DRONE) Testere Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Testere Vadisi'nin havadan görüntüleri Karla kaplı kayalıklar IĞDIR - Iğdır"ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan ve ilginç kaya oluşumları nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılan bölge, kar yağışıyla beyaz...

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Testere Vadisi'nin havadan görüntüleri

Karla kaplı kayalıklar IĞDIR - Iğdır"ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan ve ilginç kaya oluşumları nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılan bölge, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

(DRONE) Testere Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü

(DRONE) Testere Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü

(DRONE) Testere Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Tuzluca, Iğdır, kar, Güncel, Haber

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