(DRONE) Testere Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü

Testere Vadisi'nin havadan görüntüleri Karla kaplı kayalıklar IĞDIR - Iğdır"ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan ve ilginç kaya oluşumları nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılan bölge, kar yağışıyla beyaz...