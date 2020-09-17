Drone tespit etti, polis cezayı kesti İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa'da maske takmayanlar drone ile tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa'da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası yazıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kuralların etkin şekilde uygulanması, yaygın ve sürekli şekilde denetimin sağlanması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla bugün Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Polis, jandarma, kamu çalışanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen 3 bine yakın personelin katılımıyla icra edilen denetimlerde, izolasyon, maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları mercek altına alındı.

Halkın toplu halde ve yoğun bulundukları noktalara odaklanan denetimlere, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü de drone ile destek verdi. Şanlıurfa'nın kalbi konumunda olan Balıklıgöl çevresi ve tarihi çarşılar bölgesinde drone ile maske ve fiziki mesafe denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenenlere uyarılarda bulunuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA