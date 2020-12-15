DRONE - Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin yeniden taşıp kent merkezinin ve araçların sular altında kalmaması için denizin önüne topraktan set çekiliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin yeniden taşıp kent merkezinin ve araçların sular altında kalmaması için denizin önüne topraktan set çekiliyor.

Kentte 4 gün süren yağışın ardından dün Karşıyaka ilçesinde denizin taşmasıyla çok sayıda aracın sular altında kalmasının ardından harekete geçen ekipler, yeni taşkınların önüne geçmek için çalışma başlattı.

Mavişehir Mahallesi'nde çalışma yapan 40 kişilik ekip, denizin önüne topraktan set çekmeye başladı.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca denizin önü çamur ve toprakla kapatılırken, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan, dün denizin taşması sonucu sular altında kalan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları alanlardan kaldırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan