Drone - "Tam kapanma" öncesi trafikte yoğunluk yaşandı
Bursa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi şehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
Bursa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi şehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'da sona erecek tam kapanma dönemi öncesi merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ana yollarda trafik akışı aksadı.
Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolların kavşak ve trafik lambalarının yer aldığı kesişme noktalarında trafik akışının sürmesi için yönlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar