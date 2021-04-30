(DRONE) "Tam kapanma"nın ilk günü - Kız Kulesi

Kız Kulesi'nin havadan drone ile görüntülenmesi Salacak Sahili'nde hakim olan sakinlik İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde, Kız Kulesi ve çevresinin sakin olduğu görüldü.