DRONE - "Tam kapanma"nın birinci haftasında sakinlik yaşanıyor
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ulu Camii ile çevresi, Atatürk Caddesi ve Kent Meydanı'nda sessizlik hakim.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerindeki kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşların izin belgeleriyle ilgili denetimler gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu