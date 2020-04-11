(DRONE) Sultanbeyli sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Sultanbeyli'de de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Sultanbeyli'de de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Sultanbeyli ilçesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçedeki meydan, cadde ve uygulama noktalarını drone ile görüntüledi.

Kayıtlarda, meydan ve caddelerin sessiz olduğu, uygulama noktalarında ise sadece polis ekiplerinin olduğu ve araçları durdurarak kontrol ettiği görülüyor.

Ayrıca devriye görevini yürüten ekipler, görevli personel haricindekilerin dolaşmasına izin vermedi.

Kaynak: AA