(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)

Konak Meydanı'nındaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Konak çeveresindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki boş sokakların ve kapalı dükkanlardan görüntüler Boş sokaklardaki...