(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)
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(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)

20.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:10

Konak Meydanı'nındaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Konak çeveresindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki boş sokakların ve kapalı dükkanlardan görüntüler Boş sokaklardaki...

Konak Meydanı'nındaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Konak çeveresindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki boş sokakların ve kapalı dükkanlardan görüntüler

Boş sokaklardaki hayvanlardan görüntüler

Çankaya çevresindeki sakin sokaklardan görüntüler İZMİR - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)
(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)
(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)
(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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