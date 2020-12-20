(Drone) Sokaklar boş kaldı (2)
Konak Meydanı'nındaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Konak çeveresindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki boş sokakların ve kapalı dükkanlardan görüntüler Boş sokaklardaki...
Konak Meydanı'nındaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi
Konak çeveresindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki boş sokakların ve kapalı dükkanlardan görüntüler
Boş sokaklardaki hayvanlardan görüntüler
Çankaya çevresindeki sakin sokaklardan görüntüler İZMİR - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan