(Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından Kordon Boyu ve Alsancak sokakları boş kaldı Kordon Boyu'nun drone ile havadan görüntülenmesi Yürüyüş, bisiklet ve araç yollarındaki sakinlik İnsanların oturduğu çimlerdeki boşluk Kuşlara ekmek veren görevliler Apartman sakinlerinin balkondan balkona birbiriyle konuşması Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlik Alsancak sokaklarındaki sakinlik İZMİR...

Kordon Boyu'nun drone ile havadan görüntülenmesi Yürüyüş, bisiklet ve araç yollarındaki sakinlik İnsanların oturduğu çimlerdeki boşluk Kuşlara ekmek veren görevliler Apartman sakinlerinin balkondan balkona birbiriyle konuşması Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlik Alsancak sokaklarındaki sakinlik İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Kordon Boyu boş kaldı. Havadan yerden görüntülenen Kordon Boyu ve Alcancak sokaklarında insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Öte yandan insanların balkonlarından birbiriyle konuştuğu gözlendi. Kaynak: AA