(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Kayseri Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüsü KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüsü KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydan'ı boş kaldı. Kaynak: AA