(Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Ulus Atatürk Heykeli, Eski TBMM binası, Eryaman Göksu Parkı ve Yenikent çevresinde cadde ve sokaklar boş kaldı. (2)

Kaynak: AA