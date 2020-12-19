Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
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Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

19.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:06

Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul Boğazı çöpe teslim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

İSTANBUL - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul Boğazı çöpe teslim oldu. Kuleli sahil bölgesinden başlayarak Boğazın çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Boğazdaki çöp adaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kuleli Sahili'nde çöp adaları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının boğazda yüzdüğü görüntülendi. Boğazda yüzen çöpler kısıtlama günlerinde kirliliğin boyutu gözler önüne serdi. Sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Kısıtlamadan muaf olarak sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Öte yandan Boğazdaki çöp adaları havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:06:38. #1.15#
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