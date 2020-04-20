(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasında başkentin boş hali Ankara Kalesi'nin drone ile havadan görüntülenmesi Ulus Meydanı'ndan drone ile havadan görüntülenmesi Boş cadde ve sokakların drone ile havadan görüntülenmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda başkentte boş kalan...

Ankara Kalesi'nin drone ile havadan görüntülenmesi Ulus Meydanı'ndan drone ile havadan görüntülenmesi Boş cadde ve sokakların drone ile havadan görüntülenmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda başkentte boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Kaynak: AA