(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasında başkentin boş hali
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Ankara, Ulus, Güncel

(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasında başkentin boş hali

Ankara Kalesi'nin drone ile havadan görüntülenmesi Ulus Meydanı'ndan drone ile havadan görüntülenmesi Boş cadde ve sokakların drone ile havadan görüntülenmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda başkentte boş kalan...

20.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:45
(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasında başkentin boş hali

Ankara Kalesi'nin drone ile havadan görüntülenmesi

Ulus Meydanı'ndan drone ile havadan görüntülenmesi

Boş cadde ve sokakların drone ile havadan görüntülenmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda başkentte boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasında başkentin boş hali

Kaynak: AA

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