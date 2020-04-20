(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasında başkentin boş hali
Ankara Kalesi'nin drone ile havadan görüntülenmesi Ulus Meydanı'ndan drone ile havadan görüntülenmesi Boş cadde ve sokakların drone ile havadan görüntülenmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda başkentte boş kalan...
20.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:45
Ankara Kalesi'nin drone ile havadan görüntülenmesi
Ulus Meydanı'ndan drone ile havadan görüntülenmesi
Boş cadde ve sokakların drone ile havadan görüntülenmesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda başkentte boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA