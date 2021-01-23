(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

23.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte hafta sonunun ilk günü sessiz geçiyor.

(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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