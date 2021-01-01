Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.
Kısıtlamalar nedeniyle Ulu Cami çevresi, Kent Meydanı, Atatürk Caddesi gibi merkezi noktalar boş kaldı. Bursa-İzmir kara yolunda da sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar