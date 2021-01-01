Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

01.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamalar nedeniyle Ulu Cami çevresi, Kent Meydanı, Atatürk Caddesi gibi merkezi noktalar boş kaldı. Bursa-İzmir kara yolunda da sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Drone - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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