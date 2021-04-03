(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Kentin çeşitli bölgelerinden drone ile görüntüler BİNGÖL - Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin çeşitli bölgelerinden drone ile görüntüler BİNGÖL - Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş