(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması

Kentin çeşitli bölgelerinden drone ile görüntüler BİNGÖL - Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin çeşitli bölgelerinden drone ile görüntüler BİNGÖL - Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş