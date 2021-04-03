(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması
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(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Kentin çeşitli bölgelerinden drone ile görüntüler BİNGÖL - Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin çeşitli bölgelerinden drone ile görüntüler BİNGÖL - Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması
(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması
(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması
(DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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