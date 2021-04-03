(DRONE) - Sokağa çıkma kısıtlaması
Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Ortaköy ve Galata'da kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Ortaköy ve Galata'da kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya