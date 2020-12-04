Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:04
Sivas sokaklarının drone ile görüntüsü Sokak ve caddelerden detaylar SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Sivas sokaklarının drone ile görüntüsü
Sokak ve caddelerden detaylar SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya