Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması

Sivas sokaklarının drone ile görüntüsü Sokak ve caddelerden detaylar SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.