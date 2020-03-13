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29 ekim cumhuriyet bayramı, Antalya, Güncel

Drone sevdası mahkemelik etti

Drone sevdası mahkemelik ettiANTALYA'da 2018 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında fener alayı kortejindeki 600 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nın havadan fotoğrafını drone ile çeken Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) üyesi Serdar Süyün, mahkemelik oldu.

13.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:38
Drone sevdası mahkemelik etti

Drone sevdası mahkemelik etti

ANTALYA'da 2018 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında fener alayı kortejindeki 600 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nın havadan fotoğrafını drone ile çeken Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) üyesi Serdar Süyün, mahkemelik oldu. Davası süren Süyün, "Avuç içi büyüklüğünde oyuncak sayılabilecek bir drone uçurdum. Başıma gelmeyen kalmadı" dedi. Davası süren amatör fotoğrafçı, Kabahatler Kanunu'na göre 220 TL de para cezası ödedi.

Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği(ANFAD) üyesi ve amatör fotoğrafçı Serdar Süyün, 28 Ekim 2018 tarihinde Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ailesiyle birlikte katıldı. Konyaaltı varyantından başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayında insanların altına girerek taşıdığı 600 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı drone (insansız hava aracı) ile havadan fotoğraflamak istedi. Avuç içi büyüklüğünde, 500 gram altındaki küçük dronesini uçurup fotoğraf çekmeye başlayan Süyün'ün cihazına, polis dronesavar ile müdahale ederek yere indirdi ardından da fotoğrafçıyı gözaltına aldı. Kabahatler Kanunu'na göre 220 TL de para cezası kesilen Serdar Süyün, polis merkezine götürüldü ve ifadesi alındı. Cumhuriyet savcısının sözlü talimatıyla serbest kalan Süyün hakkında 'İzinsiz drone uçurmak' suçlamasıyla bir süre sonra dava açıldı. Amatör fotoğrafçı, Antalya 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 9 Nisan'da görülecek davada hakim karşısına çıkacak.

Eşi ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte o gün korteje katıldığını anlatan Serdar Süyün, "Uçuş esnasında cihazın kontrolünü kaybettim. Ardından yanıma koşarak bir polis geldi ve 'yakaladım' diyerek koluma sarıldı. Bu sırada dronesavar ile müdahale yapıldığını anladım. O günlerde 500 gram altı drone için ehliyet gerekliliği ve sivil havacılıktan uçuş izin istenmiyordu. Sonradan yapılan değişiklikle bu tür cihazlar içinde ehliyet ve kayıt zorunluluğu getirildi" dedi.

Drone uçurmanın bürokratik yolları hakkında bilgi sahibi olmadığını tamamen amatör fotoğraf çekimi için kullandığını aktaran Süyün, "Polisler beni gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Avuç içi büyüklüğünde oyuncak sayılabilecek bir drone uçurdum. Başıma gelmeyen kalmadı. Savcı bey, 'Vatandaşımızı salın, cihazını da geri verin' demiş. Bunun üzerine adliyeye gitmeden, polis merkezinden beni serbest bıraktılar. Günler sonra hakkımda dava açıldığını öğrendim" diye konuştu.

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF BİRİNCİ OLDU

Cihazının 500 gram altında olduğu için oyuncak olarak tabir edildiğini anlatan, Süyün sözlerine şöyle devam etti:

"Kırtasiyelerde, oyuncakçılarda, teknoloji marketlerde satılan ceşit çeşit oyuncak dronelar var. Bunların hepsine nasıl izin alınacak? Bayrağımıza sahip çıkmanın daha çok önem arz ettiği milli bir günde böyle bir olay yaşamak benim için çok üzücü oldu. Online bir platform tarafından düzenlenen 'Bayrak' konulu fotoğraf yarışmasında da o akşam çektiğim fotoğraf birinci oldu. Bu kadar sevilen bir fotoğraf çektim, tamamen talihsizlik yaşadım."

FİRMA BANA BAYRAK HEDİYE ETTİ

Yarışmada ödül kazandığı fotoğrafı sosyal medyada yayınlamasının ardından bayrağı yapan firmanın fotoğrafı tanıtımlarda kullanmak istediğini bu nedenle de kendisine ulaştığını sözlerine ekleyen Süyün, "Kullanabileceklerini söyledim. Onlar da bana 24 metrekare büyüklüğünde bayrak hediye ettiler. Bu da o günlerden bana güzel bir hatıra" dedi.

İzinsiz uçuş cezalarının oldukça ağır olduğunu da hatırlatarak, toplamda 16- 17 Bin TL'ye ulaşan para cezaları kesildiğini aktaran Süyün, cezaların orantısız olduğuna inandığını vurguladı. Günümüzde binlerce insan yerden ve havadan fotoğraf çekiyor diyen Süyün, küçük drone cihazlarını fotoğraf çekimi için kullanan insanların mağdur edilmemesi gerektiğini savundu.

Drone sevdası mahkemelik etti

Kaynak: DHA

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Drone sevdası mahkemelik etti

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