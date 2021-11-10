(Drone) Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
Bodrum ilçesinde trafiğin durup vatandaşların saygı duruşunda bulunması (Drone) MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde trafiğin durup vatandaşların saygı duruşunda bulunması ( Drone ) MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.