(DRONE) Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacak
21.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de İzmir depreminde 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de İzmir depreminde 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi. Söz konusu alan drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan