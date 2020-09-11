(DRONE) Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (5)
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(DRONE) Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (5)

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

(DRONE) Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (5)
11.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:10

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Yangına 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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