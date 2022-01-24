(DRONE) Osmancık'ta kar yağışı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kar yağışının ardından çekilen drone görüntüleri Kar yağışı etkili oldu ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde kar yağışının ardından çekilen drone görüntüleri Kar yağışı etkili oldu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Yaklaşık 6 asırlık Koyunbaba Köprüsü ve çeltik tarlalarıyla ünlü ilçenin karla kaplı hali drone ile görüntülendi.