(DRONE) Osmancık'ta kar yağışı - Haberler
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(DRONE) Osmancık'ta kar yağışı

AA / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde kar yağışının ardından çekilen drone görüntüleri Kar yağışı etkili oldu ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde kar yağışının ardından çekilen drone görüntüleri Kar yağışı etkili oldu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Yaklaşık 6 asırlık Koyunbaba Köprüsü ve çeltik tarlalarıyla ünlü ilçenin karla kaplı hali drone ile görüntülendi.

(DRONE) Osmancık'ta kar yağışı

(DRONE) Osmancık'ta kar yağışı

(DRONE) Osmancık'ta kar yağışı

AA / Emrah Akıllı - Son Dakika Haberleri

Osmancık, Çorum, Drone, kar, Güncel, Haber

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