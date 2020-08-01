(DRONE) Menderes'te orman yangını (6)
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
01.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:48
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
Kaynak: AA