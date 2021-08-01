(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.

İlçede 4 gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgar nedeniyle özellikle Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Alevlerin bir anda büyüyerek kara yoluna kadar ilerlemesi sebebiyle bölgedeki orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler, zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine panik yaşayan vatandaşlar ile gazeteciler, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Alevlere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale edildi. Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler havadan da görüntülendi.

Öte yandan ilçedeki Sırtköy Mahallesi'nde de süren yangın yerleşim noktasını tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, büyük mücadele ortaya koyuyor.

(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi
(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi
(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi
(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Ecem Güzel Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(DRONE) - Manavgat'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Taşağıl mahallesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:28:08. #1.15#

title