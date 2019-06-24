"Drone"lu trafik denetimi

Karabük'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında yapılan kontrollerde, kırmızı ışık ihlalinde bulunan biri özel halk otobüsü şoförü olmak üzere 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA