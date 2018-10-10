Drone'lu Denetim, Kemer Taktırdı

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 gündür sürdürülen ve drone'un da aktif olarak kullanıldığı trafik uygulaması ile seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan, trafik ışığı ihlali yapan, drift ve makas atan sürücüler tek tek tespit edildi. 6 bölgede ortalama 100 sürücüden 53'ü emniyet kemeri takarken, drone kullanılarak yapılan uygulama sonrasında bu oran 68'e yükseldi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'nın 15 gün önce başlattığı '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında kent genelinde trafik uygulamaları gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulama kapsamında ekipler seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, makas ve drift atma ve egzoz gibi konularda sürücüler ile araçları denetliyor. Uygulamalarda ekipler havadan görüntü elde edebilmek için drone kullanıyor. Drone ile özellikle kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 6 bölgede denetimler yapılıyor. 15 günlük süre içerisinde özellikle drone kullanılarak yapılan uygulamalar trafikte emniyet kemeri takan sürücü sayısının da artmasını sağladı. Bu bölgelerde ortalama 100 sürücüden 53'ü emniyet kemeri takarken drone kullanılarak yapılan çalışma sonrasında bu oran 68'e yükseldi. Öte yandan belirlenen hız limitlerine uyulması için yapılan radar uygulaması da bu bölgelerde sürekli olarak yapılmaya başlandı. 15 gün içerisinde yapılan çalışma sonucunda emniyet kemeri takılmaması nedeniyle 3 bin 295 kişiye, cep telefonu kullanımı nedeniyle bin 962 kişiye, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 bin 864 kişiye, makas ve drift atma nedeniyle 369 kişiye cezai işlem uygulandı.

'DRONE'LU DENETİM ŞEHRİN HER YERİNDE OLACAK'

Uygulamalar hakkında bilgi veren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, "Özellikle seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte çok büyük problemlere neden olan makas atma, drift atma ve egzoz gibi konularla alakalı duyarlı şekilde çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimiz sınavlara girdiği esnada okullar etrafında rahatsız edici seviyede gürültüye sebep olunabilecek kadar ileriye gitti bu iş. ve bizim buna karşı önlem almamız gerekiyor. Makas atan, vatandaşların trafik güvenliğine aykırı davranan bir tane bile sürücü kalmayıncaya dek çalışmalarımız devam edecektir. Drone ile yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Drone ile yapılan trafik denetimlerini ilerleyen aşamada şehrin her bölgesinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

TUZAK YOK

Radar uygulaması ilgili de konuşan Akar, "Bir tane tuzak kurulan alan varsa, tüm samimiyetimle söylüyorum getirsinler cezasını biz ödeyeceğiz. Bizim tuzak kurmak gibi bir amacımız olmaz, örneğin geçen yıl hızdan dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği Kirazlık mevkiine bizim önlem almamız gerekiyordu. ve bu sene orada yalnızca 1 tane kaza meydana geldi, demek ki doğru yoldayız. Ben size radar yerlerini tek tek vereyim, vatandaşımız ceza yemesin. Bizim amacımız ceza yazmak değil kazaları önlemek. Vatandaşımıza asla hakkaniyetsiz veya kasıtlı şekilde ceza yazmayız. Uygulamaların daha başında olmamıza rağmen dün yaptığımız sayımlarda 100 araçtan 68'inin emniyet kemerini taktığını gördük. Demek ki bu 15 günde bir ilerleme sağlamışız" diye konuştu.

- Samsun