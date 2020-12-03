(DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi
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(DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi

03.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

(DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi
(DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi
(DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi
(DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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