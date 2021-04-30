(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
Kaş ilçesinden havadan çekilmiş görüntüler (Drone) ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaş ilçesinden havadan çekilmiş görüntüler (Drone) ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci