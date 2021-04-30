(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
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(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş ilçesinden havadan çekilmiş görüntüler (Drone) ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kaş ilçesinden havadan çekilmiş görüntüler (Drone) ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
(DRONE) Kaş'ta tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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