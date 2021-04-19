(DRONE) Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
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(DRONE) Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemi için Menteşe Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye geldi.

Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı.

Bunun üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, belediye ekipleri yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım öncesi iş yeri sahipleri tarafından içeride bulunan malzemeler taşındı.

Bölgede ilk olarak Akbük Koyu'nun uç kısmında bulunan bir tesisin eklentileri yıkıldı. Ekipler daha sonra yine yıkım için 10 konteynerin bulunduğu alana geldi.

(DRONE) Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
(DRONE) Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
(DRONE) Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
(DRONE) Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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