Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi
11.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:37
Galata kulesinde düzenlenen mapping gösterisinden drone görüntüleri İSTANBUL - (DRONE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi.
Galata kulesinde düzenlenen mapping gösterisinden drone görüntüleri İSTANBUL - (DRONE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın