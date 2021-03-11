Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi
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Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi

11.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:37

Galata kulesinde düzenlenen mapping gösterisinden drone görüntüleri İSTANBUL - (DRONE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi.

Galata kulesinde düzenlenen mapping gösterisinden drone görüntüleri İSTANBUL - (DRONE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi

Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi
Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi
Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi
Drone - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nde Mapping gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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