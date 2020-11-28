Drone - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi
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Drone - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi

28.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:58

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi.

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi.

Türkiye genelinde olduğu İstanbul'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

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Kısıtlama öncesinde Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Kadıköy ve Üsküdar'da bazı lokantaların önünde kuyruk oluşurken, market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı.

Dışarıda olup da evlerine gitmeye çalışan sürücüler ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB verilerine göre, kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 45'e kadar ulaşırken, saat 20.10 itibarıyla yüzde 9'a geriledi.

Anadolu ve Avrupa yakalarında işlek meydan ve sokaklar sessizliğe bürünürken, başta metro, metrobüs ve tramvay olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan kısıtlama, yarın 10.00'da sona erecek. Yarın da aynı saatte başlayacak kısıtlama 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

Drone - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi
Drone - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi
Drone - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi
Drone - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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