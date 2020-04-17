(DRONE) İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor
İstanbul'da güneşli bir gün olmasına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.
17.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:05
İstanbul'da güneşli bir gün olmasına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.
Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar meydanlarında bugün sessizlik hakimdi. Vatandaşların çoğunlukla "evde kal" uyarısına riayet ettiği görüldü.
Kaynak: AA