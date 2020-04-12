(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - Ortaköy ve Mecidiyeköy
Ortaköy ve Mecidiyeköy'ün havadan görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
12.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:18
Ortaköy ve Mecidiyeköy'ün havadan görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Sessizliğe bürünen Ortaköy Camisi çevresi ve Mecidiyeköy drone ile gece görüntülendi
Kaynak: AA