DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü Ortaköy ve Mecidiyeköy'ün havadan görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ortaköy ve Mecidiyeköy'ün havadan görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Sessizliğe bürünen Ortaköy Camisi çevresi ve Mecidiyeköy drone ile gece görüntülendi

Kaynak: AA