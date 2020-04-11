(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - İstiklal Caddesi ve Taksim
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İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel

(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - İstiklal Caddesi ve Taksim

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gece drone İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:48

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gece drone İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Sessizliğe bürünen İstiklal caddesi ve Taksim drone ile gece görüntülendi.

(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - İstiklal Caddesi ve Taksim

Kaynak: AA

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