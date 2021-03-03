(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi

03.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:11

Haliç Köprüsü'nden drone görüntüleri D-100 Ayvansaray Mevkiinden görüntüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden drone görüntüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler İSTANBUL - Kentin en aktif yollarından D-100 Karayolu'nda beklenenin üzerinde bir durum yaşanmazken Ayvansaray Mevkii...

Haliç Köprüsü'nden drone görüntüleri

D-100 Ayvansaray Mevkiinden görüntüler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden drone görüntüleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler İSTANBUL - Kentin en aktif yollarından D-100 Karayolu'nda beklenenin üzerinde bir durum yaşanmazken Ayvansaray Mevkii anayol katılımlarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi
(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi
(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi
(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan Alişan Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Metin Oktay Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:13:37. #1.14#
title