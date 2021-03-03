(DRONE) İstanbul trafiği havadan görüntülendi

Eşi, hamileyken ayrılmak isteyince eline makas alıp kinini kustu; o anları kayda aldı

Haliç Köprüsü'nden drone görüntüleri D-100 Ayvansaray Mevkiinden görüntüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden drone görüntüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler İSTANBUL - Kentin en aktif yollarından D-100 Karayolu'nda beklenenin üzerinde bir durum yaşanmazken Ayvansaray Mevkii...

Haliç Köprüsü'nden drone görüntüleri

D-100 Ayvansaray Mevkiinden görüntüler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden drone görüntüleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler İSTANBUL - Kentin en aktif yollarından D-100 Karayolu'nda beklenenin üzerinde bir durum yaşanmazken Ayvansaray Mevkii anayol katılımlarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez