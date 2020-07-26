Drone ile yarış otomobilinin yarışı nefesleri kesti İstanbul'da yarış pistinde drone'lar ile yarış otomobilinin mücadelesi adeta nefesleri kesti.

İstanbul'da yarış pistinde drone'lar ile yarış otomobilinin mücadelesi adeta nefesleri kesti. Bir araya gelen drone pilotları da kendi aralarında kıyasıya mücadele etti.

İstanbul'da yarış pistinde düzenlenen organizasyonda lüks yarış otomobili ile drone pilotları kozlarını paylaştı. Yarış otomobili ile drone'ların mücadelesi adeta nefesleri kesti. Bazı drone pilotları pistte akrobatik uçuş yaparak yeteneklerini sergiledi.

Etkinliği organize eden Tech Drone League'ın kurucu ortaklarından Can Tayfun, yazılım ve drone alanında yetenekli gençler yetiştirmek istediklerini belirterek, "Şu anda 80'den fazla sporcularımız, 25'ten fazla eğitmeniyle Türkiye'de drone ve teknolojilerini yaygınlaştırmayı amaçlayan oluşumuz. Eğitim veriyoruz. Drone konusunda Türkiye'deki bütün eğitimleri verebilecek yetkiye sahibiz. İHA ve drone yarışı ehliyeti veriyoruz. Pilotlarımızı çeşitli sebeplerle bir araya getiriyoruz bu pandemi sürecinden dolayı yarışları gerçekleştiremediğimiz için. Bugün de böyle bir şey yapmak istedik. Piste çıktık. Yarış arabaları ile drone'ları yarıştırıyoruz. Güzel bir yarış arabasıyla birkaç pilotumuz yarıştı. Birinci yarışta biz geçtik, ikinci yarışta yarış arabası kafa kafaya geldi. Bizim drone'larımız sıfırdan 150'ye 1.5 saniyede çıkan, dünyanın en hızlı aletlerinden bir tanesi. Hızlanması, ivmelenmesi çok hızlı. Pilotlar bunu gözlüklerle kullanıyorlar. Biz bu teknolojiyi gençlere ve çocuklara yaymaya çalışıyoruz, onun için de çeşitli yarışlar ve etkinlikler düzenliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA