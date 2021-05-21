DRONE İLE YAPILAN DENETİMDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZILDI
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DRONE İLE YAPILAN DENETİMDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da polis ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde drone kullanarak yaptığı uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

SAKARYA'da polis ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde drone kullanarak yaptığı uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada drone kullanıldı. Kural ihlali yapan araç sürücüleri drone yardımıyla tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu. Polisler, tehlikeli şekilde şerit değiştiren, kırmızı ışıkta geçen ve cep telefonu kullanan sürücülere ceza yazdı.

DRONE İLE YAPILAN DENETİMDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZILDI
DRONE İLE YAPILAN DENETİMDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZILDI
DRONE İLE YAPILAN DENETİMDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZILDI
DRONE İLE YAPILAN DENETİMDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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