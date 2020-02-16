Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

16.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:55

Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda drone ile Türk bayrakları gökyüzünde dalgalandırıldı.



Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih Nar, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini drone ile kayıt altına alıyor. Nar, Başkonuş Yaylası'nda kar manzarası çekimleri sırasında Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. Drone'a iki Türk bayrağı bağlayıp havalandıran Fatih Nar, diğer drone ile de kayıt yaptı. Başkonuş Yaylası'nda havalanan drone, yaklaşık 100 metre yükseklikte Türk bayraklarıyla süzüldü.



Fatih Nar, Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır drone kullandığını belirterek, "Kentimizin güzelliklerini kayıt altına alıyoruz. İnsanlar gördükleri bu güzellikler sayesinde de memleketimizi ziyarete geliyorlar. Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Başkonuş Yaylası'nda çekimler yaparken bu fikir aklıma geldi ve droneye bağladığım Türk bayrağımızı yerden 100 metre yukarı uçurarak gökyüzünde dalgalandırdık. Bu olayda bize mutlu bir an yaşattı" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA