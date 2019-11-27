Drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza
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Drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekiplerince havadan drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 13 sürücüye 4 bin 189 liralık ceza kesildi.

27.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:51
Drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, ekiplerince havadan drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 13 sürücüye 4 bin 189 liralık ceza kesildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polisin katılımıyla ilçedeki Yıldızkent kavşağında, havadan drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 13 sürücüye, ilgili maddelerden toplam 4 bin 189 liralık idari para cezası kesti.


Kaynak: DHA
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